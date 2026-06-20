Uşak'ta iki otomobil çarpıştı: 1'i bebek 5 yaralı
Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Afyonkarahisar-Uşak karayolu Susuz kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.K. idaresindeki 64 AAJ 466 plakalı otomobil, Y.A. yönetimindeki 34 NKP 633 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince 64 AAJ 466 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan Ü.K. (53), K.K. (32), A.A.K. (1), A.K. (7) ve Ü. İ. K. (9) Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, yaralıların sağlık durumların iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - UŞAK