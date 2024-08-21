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Uşak'ta iki grup arasında bıçaklı kavga: 5 yaralı

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Uşak'ın Eşme ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı. Kavganın ardından 6 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kişi ise firar etti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve bir kişinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Uşak'ta iki grup arasında bıçaklı kavga: 5 yaralı

UŞAK - Uşak'ın Eşme ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Şehitalibey Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde aralarında husumet bulunan yabancı uyruklu iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olayda M.S. ve E.T. bıçakla yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yaralılar Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, H.S, A.S. ve E.T. buradan Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekiplerince olaya karışan 6 şüpheli gözaltına alınırken, firar eden 2 kişi içinde polis ekiplerince yakalama çalışması başlatıldı.

Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatılırken, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen E.T.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Kavga Eşme Uşak Hukuk 3.Sayfa Haberler

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