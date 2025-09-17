Haberler

Uşak'ta Genç Bir Birey Evinde Ölü Bulundu

Uşak'ta Genç Bir Birey Evinde Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Uşak'ta Genç Bir Birey Evinde Ölü Bulundu
Haber Videosu

Uşak'ta 25 yaşındaki Mustafa Yiğit Ü., annesi tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Olay sonrası yapılan incelemelerde, sağlık ekipleri genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uşak'ta kendisinden haber alınmayan genç, annesi tarafından evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Karaağaç Mahallesi Birinci Değirmenci Sokak üzerinde bulunan iki katlı evin ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde bulunan anne Elvan Ü. (45), oğlu Mustafa Yiğit Ü.'yü (25) hareketsiz halde yatarken buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mustafa Yiğit Ü.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Netanyahu istedi; Mesut Yılmaz, Erdoğan'dan çekinip vermedi! İşte o Siloam Yazıtı'nın önemi

Mesut Yılmaz'ın Erdoğan'dan çekinip Netanyahu'ya veremediği taş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'yi yasa boğan kazada doktor baba cinayetten tutuklandı! Meğer timsah gözyaşları dökmüş

"Oğlum" diye feryat etmişti, meğer timsah gözyaşları dökmüş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.