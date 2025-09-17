Uşak'ta Genç Bir Birey Evinde Ölü Bulundu

Uşak'ta kendisinden haber alınmayan genç, annesi tarafından evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Karaağaç Mahallesi Birinci Değirmenci Sokak üzerinde bulunan iki katlı evin ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde bulunan anne Elvan Ü. (45), oğlu Mustafa Yiğit Ü.'yü (25) hareketsiz halde yatarken buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mustafa Yiğit Ü.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi. - UŞAK