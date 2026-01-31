Uşak'ta galericiler sitesinde asayiş denetimi

Uşak'ta polis ekiplerince Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Galericiler Sitesi'nde yapılan asayiş denetimlerinde çok sayıda silah, mühimmat ve yasadışı materyal ele geçirilirken 11 kişi hakkında adli ve idari işlem uygulandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, edinilen bilgiler çerçevesinde, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Galericiler Sitesi'nde faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. İş yerlerinde yapılan aramalarda 13 adet ruhsatsız av tüfeği ve 218 adet av fişeği, 5 adet kurusıkı tabanca ve 17 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 adet 7.65 çapında tabanca ve 374 adet 9 mm çapında fişek, 1 adet tabanca sürgü takımı, 60 adet sentetik ecza ile 13 adet kesici alet ele geçirildi.

Öte yandan, denetimler kapsamında toplam 11 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldığı öğrenildi. - UŞAK