Uşak'ta FETÖ Hükümlüsü Yakalandı
Uşak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda hakkında "FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Uşak'ta FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Uşak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Ekiplerin çalışmaları sonucunda, hakkında "FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı