Uşak'ta Feci Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı

Uşak'ta cip ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza Eşme-Kula karayolunda meydana geldi.

Uşak'ta cip ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, Eşme-Kula karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.T. (34) idaresindeki 45 AY 717 plakalı cip, karşı yönden gelen Sadık Arslan (76) yönetimindeki 64 ER 239 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil alev aldı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince alev alan otomobil söndürülürken, 112 sağlık ekiplerince ise otomobil sürücüsü Sadık Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

112 sağlık ekipleri, ardından otomobil sürücüsünün eşi Arzı Arslan (72) ile cip sürücüsü ve cipte yolcu konumunda bulunan A.K. (39) ve S.K. (35)'yi Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Otomobil sürücüsünün eşi Arzı Arslan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
