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Uşak’ta Rütbe Terfi ve Plaket Takdim Töreni Düzenlendi

Uşak’ta Rütbe Terfi ve Plaket Takdim Töreni Düzenlendi
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Uşak’ta bir üst rütbeye terfi eden ve görev sürelerini tamamlayarak farklı illere atanan emniyet mensupları için Hasbahçe Polisevi’nde tören düzenlendi. Vali Serdar Kartal, emniyet teşkilatının özverili çalışmalarına dikkat çekerek, terfi eden personeli tebrik etti ve atanan personele yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Tören, rütbe takılması ve plaket sunumunun ardından sona erdi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğünde bir üst rütbeye terfi eden ve kentteki görev sürelerini tamamlayarak farklı illere atanan emniyet mensupları için Rütbe Terfi ve Plaket Takdim Töreni gerçekleştirildi.

Hasbahçe Polisevi'nde düzenlenen programa Vali Serdar Kartal, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ergün Yılmaz ile emniyet mensupları katıldı.

Programda konuşan Vali Kartal, emniyet teşkilatının vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için büyük bir özveriyle görev yaptığını belirtti.

Kamu düzeninin korunması ve güvenliğin sağlanması amacıyla fedakarca çalışan tüm emniyet mensuplarına teşekkür eden Vali Kartal, "Konu vatan ve millet olduğunda canını hiçe sayarak görev yapan, bu uğurda şehit ve gazi olan nice kahramanımız var. Bizler de vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat esasına göre azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bir üst rütbeye terfi eden personelimizi tebrik ediyor, yeni rütbelerinin hayırlı olmasını diliyorum. Uşak'taki görev sürelerini tamamlayarak farklı illere atanan personelimize de şehrimize sundukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, yeni görev yerlerinde başarılar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından bir üst rütbeye terfi eden emniyet mensuplarına yeni rütbeleri takıldı. Uşak'taki görev sürelerini tamamlayarak farklı illere atanan personele ise hizmetlerinden dolayı plaketleri takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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