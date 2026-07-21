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Uşak'ta dut toplarken çatıdan düşen adam hayatını kaybetti

Uşak'ta dut toplarken çatıdan düşen adam hayatını kaybetti
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Uşak'ta dut toplamak için evinin çatısına çıkan 57 yaşındaki Ahmet Çalkan, dengesini kaybederek düştü ve hayatını kaybetti.

Uşak'ta dut toplamak için çıktığı çatıdan düşen 57 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Dördüncü Avcı Sokak'ta bulunan iki katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Çalkan (57), bahçedeki dut ağacından meyve toplamak amacıyla evin çatısına çıktı. Dengesini kaybeden Çalkan, çatıdan zemine düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çalkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Çalkan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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