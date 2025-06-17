Uşak'ta Darbedilen Şahıs Kemerle Boğulmaya Çalışıldı

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Uşak'ta bir kişinin alacak verecek meselesi yüzünden akrabaları tarafından darbedilip kemerle boğulmaya çalışıldığı olayda, 4 şüpheli gözaltına alındı. İki şüpheli tutuklandı, diğer ikisinin işlemleri devam ediyor.

Darpedip kemerle boğmaya çalıştılar... O anlar kamerada

Darbedilip kemerle boğulmaya çalışılan şahsın 4 akrabası gözaltına alındı

UŞAK - Uşak'ta akrabaları olan kişiyi boğazını kemerle sıkarak sokak ortasında darbeden 4 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 2 kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Olay, 16 Haziran günü Uşak merkeze bağlı Kemalöz Mahallesi Mehmet Topaç Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.A. ile akrabaları olan M.D. ve Y.D. arasında alacak verecek yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ş.D., E.A.'nın boğazını kemerle sıkarak darbetti.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince E.A. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan 4 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D. ve Ş.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olay anı ise bir vatandaşın cep telefonundan anbean kaydedildi.

Uşak Valiliğinden olaya ilişkin açıklama

Uşak Valiliğince sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada ise, "Çeşitli basın-yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında, ilimiz Kemalöz Mahallesi Mehmet Topaç Bulvarı üzerinde meydana gelen darp olayıyla ilgili paylaşımlar yer almaktadır. Olayın, akraba olan şahıslar arasındaki alacak verecek meselesinden kaynaklandığı anlaşılmıştır. Darp olayına karışan 4 şüpheli yakalanmış olup, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde adli işlemleri yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER AKKOYUN - 3.Sayfa
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