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Uşak'ta Çekici Üzerinde 45 Adet Ruhsatsız Tabanca Bulundu

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Uşak'ın Banaz ilçesinde yapılan bir ihbar sonucu çekici üzerinde yapılan aramada 45 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Uşak'ta çekici üzerinde taşınan araçta 45 adet ruhsatsız tabanca bulunurken, çekicide bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir ihbarı değerlendirmesi sonucu ilçe girişinde çekiciyi durdurdu. Çekici üzerinde bulunan otomobili yapılan aramada koliler içinde parçalanmış halde 45 adet tabanca ele geçirildi. Polis ekiplerince çekici sürücüsü ve yanındaki 3 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin birinin kent merkezindeki 2 evinde arama yapıldı. Arama sonucu 4 ruhsatsız av tüfeği, 100 fişek, 21 tabanca namlusu ve 21 tabanca tetiği ele geçirildi. Öte yandan emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Banaz Uşak Güvenlik Gözaltı Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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