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Uşak'ta aranan 34 şüpheli tutuklandı

Uşak'ta aranan 34 şüpheli tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Uşak'ta polis ekipleri tarafından aranması olduğu belirlenerek yakalanan 56 kişiden 34'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta polis ekipleri tarafından aranması olduğu belirlenerek yakalanan 56 kişiden 34'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta yaptıkları uygulamada 20 bin 374 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı. Sorgulanan şahıslardan 56'sının arandığı tespit edildi. Aranması bulunan şahıslara gerekli işlemler yapılırken, 34 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Uşak 3. Sayfa Haberler

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