Uşak'ta Aile İçi Bıçaklı Saldırı: 3 Yaralı

Uşak'ta bir kişi baba, babaannesi ve komşusuna bıçakladı.

Olay, Feyzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, baba Y.Ö. ile oğlu H.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle evde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ö. babası Y.Ö. ile evde bulunan babaannesi R.Ö'yü bıçakla yaraladı. Ardından bağrışmaları duyan eve gelen komşusu Z.B'yi bıçakladı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince bıçakla yaralan baba Y.Ö., babaanne R.Ö. ve komşu Z.B. çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerince şüpheli H.Ö. gözaltına alındı.

Öte yandan, olayla ilgili inceleme başlatılırken baba Y.Ö. ile komşu Z.B'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. - UŞAK