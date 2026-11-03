Uşak'ta 15-31 Ekim'deki narkotik operasyonlarında 13 şüpheli cezaevine gönderildi

Uşak'ta belirli tarihler arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu kapsamında 15-31 Ekim tarihleri arasında kent genelinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda yapılan aramalarda, bin 987 adet sentetik ecza, 280 gram sentetik ecza tozu, 26 bin 935 kullanımlık sentetik bonzai, 56 gram metamfetamin, 41 gram esrar, 30 gram kokain, 12 adet ecstasy ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı