Uşak Sivaslı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Sivaslı ilçesine bağlı Ketenlik köyünde dün ormanlık alan dışında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, iş makinesi, su tankeri, helikopter ve personel sevk edildi. Yangın sebebiyle Ketenlik köyünde Horzumlar, Tekeli, Erice ve Gerdanlar mevkilerinde bulunan evler tahliye edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kısmen kontrol altına alındı.

Vali Aktaş, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan hasar tespit çalışmalarında yangında Ketenlik köyünde 4 ahır ve 5 evin zarar gördüğü, 17 küçük ve büyükbaş hayvanın telef olduğu tespit edildi. Uşak Valisi Naci Aktaş, bölgede havadan kontrol sağladıktan sonra yangından dolayı zarar gören vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - UŞAK