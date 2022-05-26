Uşak Sağlık Müdürlüğünden "maymun çiçeği" açıklaması Açıklaması - Haberler

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Uşak Sağlık Müdürlüğünden "maymun çiçeği" açıklaması Açıklaması

AA - 3. Sayfa
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Uşak Sağlık Müdürlüğünden 'maymun çiçeği' açıklaması Açıklaması

Uşak Sağlık Müdürlüğü, kentte "maymun çiçeği" virüsü görüldüğüne ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını, tedbir amaçlı numune alınan kişinin test sonuçlarının negatif çıktığını bildirdi.

Uşak Sağlık Müdürlüğü, kentte "maymun çiçeği" virüsü görüldüğüne ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını, tedbir amaçlı numune alınan kişinin test sonuçlarının negatif çıktığını bildirdi.
Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, dün bazı basın yayın organlarında, " Uşak'ta ilk maymun çiçeği vakası görüldü, Uşak'ta maymun çiçeği virüsü paniği" şeklinde gerçeği yansıtmayan haberlere yer verildiği belirtildi.
Açıklamada, "Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne muayeneye getirilen yabancı uyruklu bir şahsın ellerinde ve vücudunda kabarcıklar görülmesi üzerine hastadan tedbir amaçlı numune alınmıştır. Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı'nda yapılan test sonucu negatif çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.

AA / Mehmet Çalık - 3. Sayfa

Maymun Çiçeği, Uşak, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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