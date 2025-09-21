Haberler

Uşak-Denizli Karayolunda Kaza: 2 Yara

Uşak-Denizli karayolunda meydana gelen trafik kazasında 68 yaşındaki sürücü A.A. direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobiliyle tarlaya devrildi. Kazada yaralanan A.A. ve araçtaki Y.A. hastaneye kaldırıldı, A.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Uşak- Denizli karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Uşak-Denizli karayolu Yapağılar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. (68) yönetimindeki 34 HUH 788 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye, 112 Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü A.A. ile araçta yolcu konumunda bulunan Y.A. (68), sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, yaralı sürücü A.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - UŞAK

