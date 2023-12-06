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Uşak-Afyonkarahisar Kara Yolunda Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kaza, Uşak-Afyonkarahisar Karayolu Banaz ilçesine bağlı Büyükoturak Kavşağı'nda meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Uşak-Afyonkarahisar Karayolu Banaz ilçesine bağlı Büyükoturak Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yüksel İşlek yönetimindeki 64 FN 834 plakalı traktöre, aynı istikamette seyreden İ.Y. (41) idaresindeki 70 AAE 785 plakalı kamyon arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, polis, jandarma ve itfaiye sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede traktör sürücüsü Yüksel İşlek'in hayatı kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerden sonra Yüksel İşlek'in cenazesi Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Büyükoturak Banaz Uşak Trafik Kazaları 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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