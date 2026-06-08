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Sahil Güvenlik'ten kaçamadılar: 18 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik'ten kaçamadılar: 18 göçmen yakalandı
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İzmir'in Urla ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bottaki 18 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan fiber karinalı lastik bot içerisindeki 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Dün saat 00.10 sıralarında Urla ilçesi açıklarında, görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-351) tarafından deniz üzerinde ilerleyen bir lastik bot tespit edildi. Bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğunun belirlenmesi üzerine bölgeye hızla ekipler sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik Botları (KB-41, KB-117, KB-4503), hareket halindeki fiber karinalı lastik botun önünü keserek durdurdu. Bot içerisinde yapılan incelemelerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 18 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.

Yakalanan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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