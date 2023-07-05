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Ürgüp'te Boşanma Aşamasındaki Kadın Eşi Tarafından Öldürüldü

Ürgüp'te Boşanma Aşamasındaki Kadın Eşi Tarafından Öldürüldü

3. Sayfa Haberleri

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürüldü. İddiaya göre M.D, boşanma aşamasındaki eşi G.D. ile konuşmak amacıyla 50 AAS 806 plakalı araçla ilçeden ayrıldı. Çatalkaya mevkisine geldikleri sırada çıkan tartışmanın büyümesi üzerine M.D, eşini boğarak öldürdü. Zanlının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, G.D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kadının cenazesi, otopsi için Ürgüp Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Gözaltına alınan M.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürüldü.

İddiaya göre M.D, boşanma aşamasındaki eşi G.D. ile konuşmak amacıyla 50 AAS 806 plakalı araçla ilçeden ayrıldı.

Çatalkaya mevkisine geldikleri sırada çıkan tartışmanın büyümesi üzerine M.D, eşini boğarak öldürdü.

Zanlının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, G.D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kadının cenazesi, otopsi için Ürgüp Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Gözaltına alınan M.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Mustafa Caner Yalçın - 3. Sayfa

Devlet Hastanesi Jandarma Nevşehir Otopsi 3. Sayfa Haberler

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