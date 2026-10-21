Üreme hücresi ticareti soruşturmasında 2 firari şüpheli yakalandı, gözaltı 44'e çıktı

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İstanbul merkezli yasa dışı üreme hücresi ticareti operasyonunda haklarında yakalama kararı verilen firari konumda bulunan ve Mete kontrolünde KKTC'deki kliniğe yumurta vermeye gidip gelen donör kadınlardan 2 şüpheli, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Son yakalamalarla birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 44'e yükseldi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen yasa dışı üreme hücresi ticareti ile ilgili soruşturma çok yönlü devam ediyor.

CİMER üzerinden yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, bir şebeke tarafından Türk vatandaşı kadınların yumurtalarını yurtdışına satıldığı tespit edilmişti.

İstanbul merkezli 14 ilde yapılan yasa dışı üreme hücresi ticareti operasyonunda haklarında adli işlem başlatılan 53 zanlıdan 42'sinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Soruşturma dosyasında firari konumda bulunan 2 şüpheli bu sabah Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Son yakalamalarla birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 44'e yükseldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı