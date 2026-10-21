Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Üreme hücresi ticareti soruşturmasında 2 firari şüpheli yakalandı, gözaltı 44'e çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul merkezli yasa dışı üreme hücresi ticareti soruşturmasında firari konumdaki donör kadınlardan 2 şüpheli, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Son yakalamalarla soruşturmada gözaltına alınan şüpheli sayısı 44'e yükseldi.

İstanbul merkezli yasa dışı üreme hücresi ticareti operasyonunda haklarında yakalama kararı verilen firari konumda bulunan ve Mete kontrolünde KKTC'deki kliniğe yumurta vermeye gidip gelen donör kadınlardan 2 şüpheli, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Son yakalamalarla birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 44'e yükseldi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen yasa dışı üreme hücresi ticareti ile ilgili soruşturma çok yönlü devam ediyor.

CİMER üzerinden yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, bir şebeke tarafından Türk vatandaşı kadınların yumurtalarını yurtdışına satıldığı tespit edilmişti.

İstanbul merkezli 14 ilde yapılan yasa dışı üreme hücresi ticareti operasyonunda haklarında adli işlem başlatılan 53 zanlıdan 42'sinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Soruşturma dosyasında firari konumda bulunan 2 şüpheli bu sabah Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Son yakalamalarla birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 44'e yükseldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mansur Yavaş'ın sağ kolu duyurdu: Aday olmama ihtimali yok

Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Sağ kolundan gündem yaratacak mesaj
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ATM'de bunu yapanlar yandı! Yargıtay'dan kritik karar

ATM'de bunu yapanların başı fena yanacak
Siyasette yapay zeka skandalı! Görenler gözlerine inanamadı

Akılalmaz oyun! Seçim meydanını sallayan güzelin sırrı şaşırttı
Otomobille motosiklet çarpıştı! 2 kişi olay yerinde can verdi

Otomobille motosiklet çarpıştı! 2 kişi olay yerinde can verdi
Şehir hastanesine giden genç kadın isyan etti: Böyle bir şey görmedim

Şehir hastanesinde yaşadığı duruma isyan etti: Böyle bir şey görmedim
Altınbaş ailesine fon soruşturması! Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu

Altınbaş ailesine büyük operasyon! Mal varlıkları donduruldu
Kulağına piercing yaptıran 17 yaşındaki çocuk 5 gecedir hastanede! Kalıcı hasar riski var

Kulağını deldirdi, 5 gecedir hastanede! Kalıcı hasar uyarısı
Soner Olgun’un eski eşinden tedavi süreciyle ilgili ihmal iddiası: Süreç incelenmeli

Soner Olgun’un eski eşinden ihmal iddiası: Araştırılsın!