Ürdün ve BAE'den Gazze'ye Hava Yardımı

Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) iş birliği ile Gazze Şeridi'ne iki yeni hava yardımı gerçekleştirildiği ve toplamda 17 ton gıda ile temel ihtiyaç malzemesi gönderildiği bildirildi.

İsrail ablukasındaki Gazze Şeridi'nde havadan yardımlar devam ediyor. Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) katılımıyla Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine iki yeni hava yardımı gerçekleştirildiği duyuruldu. Hava yardımlarının, Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ve BAE Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet C-130 tipi uçakla yapıldığı belirtilen açıklamada, bölgeye toplamda 17 ton gıda ve temel ihtiyaç malzemesi taşındığı belirtildi. Operasyonun, Ürdün Haşimi Yardım Kuruluşu ile iş birliği içinde yürütüldüğü aktarılan açıklamada, "Hava yardımları, Gazze Şeridi'ndeki insani acıları hafifletme ve temel ihtiyaçları karşılama amacı taşımaktadır" denildi.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne toplam 396 hava yardımı yapıldığını, bunlardan 268'inin "dost ülkelerle" iş birliği içinde gerçekleştirildiğini açıkladı. - GAZZE