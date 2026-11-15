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Ürdün'de 9 kişinin öldüğü kilise saldırısında 3 sanık idam cezasına çarptırıldı

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Ürdün'de geçtiğimiz ay bir kiliseye düzenlenen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yargı süreci tamamlandı. Devlet Güvenlik Mahkemesi, saldırıyı gerçekleştiren 3 kişi hakkında idam cezası kararı verdi.

Ürdün'de geçtiğimiz ay bir kiliseye düzenlenen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren 3 kişi, mahkeme tarafından idam cezasına çarptırıldı.

Ürdün'ün güneyinde geçtiğimiz ay bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yargı süreci tamamlandı. Karak iline bağlı Hmood kasabasında meydana gelen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili yargılanan sanıklar hakkında karar verildi. Ürdün ordusundan yapılan açıklamada, Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin "Terör saldırısını gerçekleştiren üç suçlu hakkında idam cezası kararı verdiği" bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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