Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ürdün 9 kişinin öldüğü saldırıyla bağlantılı teröristlerin saklandığı Suriye'yi vurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ürdün, 23 Ekim'de Karak vilayetindeki kiliseye düzenlenen saldırıyla bağlantılı teröristlerin saklandığı gerekçesiyle Suriye'nin güneyine hava harekatı düzenledi. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi yaralanmıştı; Suriye hava harekatına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Ürdün, 23 Ekim'deki kilise saldırısı ile bağlantılı teröristlerin saklandığını gerekçe göstererek Suriye'nin güneyine hava harekatı düzenledi.

Ürdün, 23 Ekim'deki kilise saldırısının arkasındaki faillerin Suriye'de faaliyet gösteren "terör örgütleri" ile bağlantılı olduğunu tespit etmesinin ardından Suriye'nin güneyine hava harekatı düzenledi. Ürdün tarafından yapılan açıklamada, hava kuvvetlerinin Suriye'nin güneyinde teröristler tarafından kullanılan sığınakları hedef aldığı aktarıldı.

Suriye, saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı. Suriye basını, Dera kentine bağlı Nasip ve Müzeyrib beldeleri çevresinde birçok patlama sesi duyulduğunu bildirmişti.

Ürdün'ün Karak vilayetindeki bir kiliseye 23 Ekim'de cenaze töreni sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı. Ürdünlü yetkililerin terör saldırısı olarak nitelendirdiği olayla bağlantılı 3 silahlı şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İtalya’dan 3,7 milyar euroluk askeri sipariş! 30 tank ve 48 zırhlı araç alıyorlar

Avrupa'nın dev ülkesinden savaş hazırlığı gibi askeri sipariş
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kolye tartışması kanlı bitti! Kuyumcuya silahlı saldırıda eczacı yaralandı: O anlar kamerada

Kuyumcuya silahlı saldırıda eczacı yaralandı! Konuşmalar bile kamerada
ABD'de uçakta kaçırılma alarmı! United Airlines uçağı geri döndü

Yolcunun mesajı alarm verdirdi: Hostes gördü, uçağın rotası değişti
İstanbul için saat verildi! Hava bir anda soğuyacak, yağmur geliyor

İstanbullular dikkat! Saat verildi, çok şiddetli geliyor
İsmail Kartal'dan Galatasaray'a gözdağı: 10 kişiyle yendim, yine yeneceğim

İsmail Kartal'dan Galatasaray'a olay sözler: 10 kişiyle...
Rusya’da AİDS alarmı: Salgın 27 bölgeye yayıldı

140 milyonluk ülkede ölümcül virüs alarmı: 27 bölgeye yayıldı
MGM, yarın kuvvetli yağış beklenen 11 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı

11 şehre uyarı geldi! Aralarında İstanbul da var
'Mucize bitki' hayatını kurtardı! Kilosunu 950 bin liraya satıyor

"Mucize bitki" hayatını kurtardı! Kilosunu 950 bin liraya satıyor