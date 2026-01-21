Ordu'da trafik güvenliği için denetimler sürüyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 2 saatlik trafik denetiminde, emniyet kemeri takmayan ve belgeleri eksik olan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme ve Büro Amirliği ekipleri, şehirde trafik düzenini sağlamak ve kazaların önüne geçmek amacıyla, şehrin muhtelif noktalarında denetimler gerçekleştirdi.

İlçenin Bayramca Mahallesi Irmak Caddesi üzerinde yaklaşık 2 saat süren denetimde ekipler, emniyet kemeri kullanımı, araç muayene durumu, sürücü belgesi kontrolü gibi konularda detaylı incelemelerde bulundu. Kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere ilgili kanun maddelerince idari para cezası kesildi.

Denetimler aralıksız sürecek

Emniyet yetkilileri, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına bu tür anlık denetimlerin şehrin farklı noktalarında kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. Uygulama sırasında ekipler, trafik kurallarının hayati önem taşıdığı konusunda uyarılarda da bulundu. - ORDU