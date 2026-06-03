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Ordu'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

Ordu'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde motosikletli bir saldırgan, Cevat A.'ya tabancayla ateş açtı. Ayaklarına 5 mermi isabet eden yaralı hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay, Liseler Mahallesi Veteriner 1'inci Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli bir şahıs, Cevat A.'ya (32) tabancayla peş peşe ateş açtı. Mermilerin ayaklarına isabet etmesi sonucu kanlar içinde kalan şahıs, yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralıya ilk müdahale, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulans içerisinde yapıldı. Ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kaçan şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, şahsın saldırıda kullandığı motosikleti Saraçlı Mahallesi'nde buldu. Olay yerinde 7 adet boş kovan bulunurken, silahlı saldırıda yaralanan şahsın ise ayağına 5 merminin isabet ettiği öğrenildi. Saldırganın yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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