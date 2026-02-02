Haberler

Ordu'da çam ağacı yüksek gerilim hattına devrildi

Güncelleme:
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen olayda, şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen bir çam ağacı yüksek gerilim hatlarının üzerine devrildi. İtfaiye ve elektrik arıza ekipleri hızlı müdahalede bulundu, enerji ve trafik kısa süreliğine kesildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen çam ağacı, yüksek gerilim hatlarının üzerine devrildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle bölgeye yeniden enerji verildi.

Olay, Gölevi Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Şehir genelinde etkili olan şiddetli rüzgara dayanamayan çam ağacı, kökünden sökülerek yüksek gerilim tellerinin üzerine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve elektrik arıza ekipleri sevk edildi. Güvenlik gerekçesiyle bölgedeki elektrik enerjisi kısa süreliğine kesilerek, trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. İtfaiye ekipleri muhtemel bir yangın riskine karşı olay yerinde tedbir alırken, elektrik arıza ekipleri tellerin üzerindeki ağacı kesti. Ağacın kaldırılmasının ardından hatlar kontrol edilerek, bölgeye yeniden enerji verildi. Olayda tek şeridi kapanan yol yeniden trafiğe açıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
500

