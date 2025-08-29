Ünye'de Patpat Kazası: Genç Hayatını Kaybetti, Babası Yaralandı

Ünye'de Patpat Kazası: Genç Hayatını Kaybetti, Babası Yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 24 yaşındaki Muharrem Sönmez hayatını kaybetti, babası Hamza Sönmez yaralandı. Olayın ardından arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti, babası yaralandı.

Kaza, Ünye'nin Yenikent Mahallesi Keçigeçmez Geçidi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muharrem Sönmez'in kullandığı tarım aracı patpat, henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Olayda sürücü Muharrem Sönmez (24) ve babası Hamza Sönmez (55), devrilen aracın altında kaldı. Bir süre kendilerinden haber alamayan aile yakınları arama çalışmaları başlattı ve kazanın olduğu yeri tespit etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, Muharrem Sönmez'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Hamza Sönmez ise itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla araç altından çıkarılarak Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baba ve oğlun Yeşilada Mahallesi'ndeki evlerine dönmek üzere yayladan koyunlarıyla birlikte yola çıktıkları öğrenildi. - ORDU

