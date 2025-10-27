Haberler

Ünye'de Okul Servislerine Denetim: 3 Bin 160 Lira Ceza

Ordu'nun Ünye ilçesinde gerçekleştirilen okul servislerine yönelik denetimlerde 3 bin 160 lira cezai işlem uygulandı. Toplamda 55 servis aracı incelenirken, öğrenci güvenliği için kontrollerin devam edeceği belirtildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde okul servislerine yönelik denetimlerde 3 bin 160 lira cezai işlem uygulandı.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme ve Büro Amirliği ekipleri ile Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı kontrol teşkilatı, Fevzi Çakmak Mahallesi Güven Sokak üzerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, toplam 55 servis aracı incelenirken, öğrenci harici yolcu alan bir servis aracı ile muayenesi eksik başka bir servis aracına toplamda 3 bin 160 lira cezai işlem uygulandı.

Ekipler, cezai işlemlerin yanı sıra servis şoförlerini öğrenci indirme-bindirme kuralları, araçta bulunması gereken zorunlu malzemeler ve belgeler ile öğrenci güvenliğine dair konular hakkında da uyardı.

Denetimlerin, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla aralıksız devam edeceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
