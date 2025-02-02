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Ünye'de Kontrolden Çıkan Cip Elektrik Panosuna Çarptı: 2 Yaralı

Ünye'de Kontrolden Çıkan Cip Elektrik Panosuna Çarptı: 2 Yaralı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde kontrolden çıkan bir cip, kaldırıma çıkarak bir otelin bahçesindeki elektrik panosuna çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı ve otelde elektrik kesintisi yaşandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde kontrolden çıkan cipin önce kaldırıma, ardından bir otelin bahçesindeki elektrik panosuna çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gölevi Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ünye istikametinden Samsun istikametine seyir eden Ceren Y. yönetimindeki 45 EA 709 plakalı cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak, bir otelin bahçesindeki elektrik panosuna çarptı. Kazanın etkisiyle elektrik panosunda hasar meydana gelirken, otelde elektrik kesintisi yaşandı. Kazada sürücü Ceren Y. ile araçta bulunan Gülsena Demir yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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