Ordu'da 2 gündür aranan vatandaş sağ olarak bulundu
Ordu'nun Ünye ilçesinde iki gün önce kaybolan Rüstem Arslan, arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu evinden 2 kilometre uzakta sağ olarak bulundu. Sağlık durumu iyi olan Arslan, jandarma ekiplerine teslim edildi.
Ordu'nun Ünye ilçesinde iki gün önce kaybolan vatandaş, arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu sağ olarak bulundu.
Edinilen bilgilere göre, 2 Temmuz'da saat 20.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Ünye ilçesi Çınarcık Mahallesi'nde ikamet eden Rüstem Arslan'ın kaybolduğu ihbarı yapıldı. İhbarın ardından bölgede geniş çaplı bir arama-kurtarma faaliyeti başlatıldı. Perşembe gecesinden bu yana aralıksız devam eden arama çalışmaları sonucu Rüstem Arslan, evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta sağ olarak bulundu.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Arslan, gerekli kontrolleri ve işlemlerinin yapılması amacıyla bölgedeki İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. - ORDU