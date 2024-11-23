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Ünye’de Hızla Çalınan Çuvalların Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında

Ünye’de Hızla Çalınan Çuvalların Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında
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Ordu'nun Ünye ilçesinde bir yaşlı adamın elektrik faturasını ödemek için bıraktığı boş çuvallar, bisikletli bir şahıs tarafından saniyeler içinde çalındı. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşlı bir vatandaşın elektrik faturasını ödemek için gittiği iş yeri önüne bıraktığı boş çuvallar, bisikletli bir şahıs tarafından saniyeler içerisinde çalındı.

Olay, Çamurlu Mahallesi Türbe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen yaşlı bir vatandaş, cadde üzerinde bulunan elektrik faturası ödeme merkezine girdiği sırada elinde bulunan bağlı çuvalları iş yerinin önüne koydu. Bu sırada saniyeler sonrası kaldırım üzerinde bisikletiyle hareket halinde olan başka biri, iş yeri önündeki bağlı çuvalları gördü. İş yeri önüne yavaşça yaklaşarak çuvalları inceleyen şahıs, hızlıca alarak bisikletine binmesiyle olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan olay ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaşlı adamın elektrik faturası için iş yerine girdiği görüntülerde, şahsın hızlıca bisikletiyle gelerek çuvalı incelemesinin ardından alarak hızlıca olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Elektrik faturasını yatırmak isteyen yaşlı adamın araştırması üzerine çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesiyle hırsızlık olayının yaşandığı öğrenildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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