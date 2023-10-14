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Ünye'de eski eşi tarafından tabanca ile vurulan kadın yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde eski eşi tarafından tabanca ile vurulan Yasemin Orhan, göğüs ve omuz bölgesinden yaralandı. Orhan, Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır.