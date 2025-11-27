Haberler

Ünye'de Elektrikli Bisiklet Kazasında 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Ünye'de Elektrikli Bisiklet Kazasında 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Ordu'nun Ünye ilçesinde elektrikli bisikletle meydana gelen kazada 9 yaşındaki E.T. hayatını kaybetti, 11 yaşındaki arkadaşı ise yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde elektrikli bisikletin çöp konteynerı ve duvara çarpması sonucu 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, bisikleti kullanan arkadaşı ise yaralandı.

Olay, Çamurlu Mahallesi Çiftekuyu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 11 yaşındaki B.S.'nin kullandığı elektrikli bisiklet sokak üzerinde rampa aşağı indiği sırada kontrolden çıkarak önce çöp konteynerine ardından da duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisikletten yere savrulan B.S. ve arkasında oturan E.T. (9) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan E.T., burada yapılan müdahalenin ardından Samsun'a sevk edildi. Samsun'da tedavisi devam eden Ünye Prof. Dr. Necmettin Polvan İlkokulu 4. sınıf öğrencisi E.T., doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan B.S.'nin tedavisi devam ederken, kaza ile ilgili iceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
