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Ünye'de Dolmuş Sürücülerine Cezai İşlem Uygulandı

Ünye'de Dolmuş Sürücülerine Cezai İşlem Uygulandı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde yapılan denetimlerde ayakta yolcu taşıyan dolmuş sürücülerine toplam 3 bin 108 lira ceza kesildi. Denetimlerin artarak devam edeceği açıklandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimde ayakta yolcu taşıyan dolmuş sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro ve Denetleme Amirliği ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde dolmuşlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde 16 dolmuş kontrol edilirken, taşıma sınırından fazla yolcu aldıkları tespit edilen 4 dolmuş sürücüsüne toplamda 3 bin 108 lira cezai işlem uygulandı.

Vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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