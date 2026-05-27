Ordu'da alkollü sürücü park halindeki hafif ticari araca çarptı: 2 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde alkollü sürücünün neden olduğu kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatsa istikametinden Ünye şehir merkezi yönüne seyir halinde olan Mustafa U. (62) yönetimindeki 52 FM 985 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan ve içerisinde Muharrem K.'nın (24) oturduğu 59 ACC 363 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrularak takla atan otomobilde sürücü Mustafa U. (62) aracın içinde sıkıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Mustafa U. ile hafif ticari araçta bulunan Muharrem K. (24), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tali yollardan sağlanırken, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Kazada yaralanan araç sürücülerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, otomobil sürücüsü Mustafa U.'nun 0.94 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı