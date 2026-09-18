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Ünlülerin uyuşturucu soruşturmasında 3 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından 12 kişi serbest bırakıldı, 6 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlülere yönelik 'uyuşturucu madde kullanma ve temini' soruşturması kapsamında 3 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. 12 kişi ise Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması başlatılmıştı. Sabah saatlerinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, aralarında oyuncu Aras Bulut İynemli, "Sefo" lakaplı şarkıcı Seyfullah Sağır, oyuncu Melis Sezen'in de bulunduğu bazı ünlü isimler gözaltına alınmıştı.

3 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Adli Tıp Kurumuna getirilen şüpheliler Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ile Muhammet Kahyaoğlu 'tutuklama' talebiyle, Nilperi Şahinkaya ile Hasan Şaş ise 'adli kontrol' tedbiri talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

6 şüphelinin gözaltı süreleri uzatıldı

Öte yandan şüpheliler, Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ile Yeliz Tuba Yasa'nın gözaltı surelerinin uzatıldığı öğrenildi. Konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

12 şüpheli serbest bırakıldı

Aras Bulut İynemli, "Sefo" lakaplı şarkıcı Seyfullah Sağır, oyuncu Melis Sezen, Hande Demir, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Yağız Sabuncuoğlu, Aytaç Kart, Muhammet Kahyaoğlu, Aydan Osmanoğlu ile Melisa Şenolsun, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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