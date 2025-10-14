Ünlülere yönelik yasaklı madde operasyonunda adı geçen Ziynet Sali sessizliğini bozdu

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda adı geçen isimlerden şarkıcı Ziynet Sali, operasyon günü yurt dışında bulunduğunu, bugün Türkiye'ye gelerek ifadesini verdiğini belirterek, "Ben hayatım boyunca hiçbir yasaklı madde kullanmadım, bu tür hiçbir ortamda bulunmadım ve özendirici hiçbir paylaşım yapmadım" dedi.

Haklarında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan aralarında Hadise, Dilan-Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka ve Demet Evgar'ın da bulunduğu 19 ünlü isim arasında bulunan şarkıcı Ziynet Sali, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ünlülere yönelik 8 Ekim'deki operasyon günü yurt dışında bulunduğunu ifade eden şarkıcı Ziynet Sali, bugün Türkiye'ye gelerek ifadesini verdiğini belirtti.

ADIMIN GEÇMESİ BENİ ÜZMÜŞTÜR

Sali'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde, "Herkese selamlar, Çarşamba günü yapılan operasyon sırasında adımın da geçmesi; beni, ailemi ve beni tanıyan herkesi fazlasıyla üzmüştür. Yurt dışında olduğum için ifademi ancak bugün verebildim. İfademde de belirttiğim üzere, ben hayatım boyunca hiçbir yasaklı madde kullanmadım, bu tür hiçbir ortamda bulunmadım ve özendirici hiçbir paylaşım yapmadım. Bunu, sevenlerimin aklında hiçbir soru işareti kalmaması için paylaşmak istedim. Sevgi ve iyilikle... Ziynet Sali."