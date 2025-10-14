Haberler

Ünlülere yönelik yasaklı madde operasyonunda adı geçen Ziynet Sali sessizliğini bozdu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Ünlülere yönelik yasaklı madde operasyonunda adı geçen Ziynet Sali sessizliğini bozdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda adı geçen şarkıcı Ziynet Sali, o gün yurt dışında olduğunu ve bugün Türkiye'ye dönerek ifadesini verdiğini açıkladı. "Hayatım boyunca hiçbir yasaklı madde kullanmadım, bu tür hiçbir ortamda bulunmadım" sözleriyle hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda adı geçen isimlerden şarkıcı Ziynet Sali, operasyon günü yurt dışında bulunduğunu, bugün Türkiye'ye gelerek ifadesini verdiğini belirterek, "Ben hayatım boyunca hiçbir yasaklı madde kullanmadım, bu tür hiçbir ortamda bulunmadım ve özendirici hiçbir paylaşım yapmadım" dedi.

Ünlülere yönelik yasaklı madde operasyonunda adı geçen Ziynet Sali sessizliğini bozdu

Haklarında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan aralarında Hadise, Dilan-Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka ve Demet Evgar'ın da bulunduğu 19 ünlü isim arasında bulunan şarkıcı Ziynet Sali, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ünlülere yönelik 8 Ekim'deki operasyon günü yurt dışında bulunduğunu ifade eden şarkıcı Ziynet Sali, bugün Türkiye'ye gelerek ifadesini verdiğini belirtti.

ADIMIN GEÇMESİ BENİ ÜZMÜŞTÜR

Sali'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde, "Herkese selamlar, Çarşamba günü yapılan operasyon sırasında adımın da geçmesi; beni, ailemi ve beni tanıyan herkesi fazlasıyla üzmüştür. Yurt dışında olduğum için ifademi ancak bugün verebildim. İfademde de belirttiğim üzere, ben hayatım boyunca hiçbir yasaklı madde kullanmadım, bu tür hiçbir ortamda bulunmadım ve özendirici hiçbir paylaşım yapmadım. Bunu, sevenlerimin aklında hiçbir soru işareti kalmaması için paylaşmak istedim. Sevgi ve iyilikle... Ziynet Sali."

Kaynak: ANKA / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
DEM Parti'den Bahçeli'ye 'Uçuk talepler' yanıtı! 10 isteği kürsüden tek tek sıraladı

Bahçeli "Uçuk taleplerden kaçının" dedi, DEM Parti 10 maddeyi sıraladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e sert tepki: Böyle rezillik olur mu?

Kendisini yuhalatan isme çok kızdı: Böyle rezillik olur mu?
Güllü'nün ölümünde merak edilen nihai rapor açıklandı

Güllü'nün kesin ölüm nedeni belli oldu
Cinayet gibi olay! Eşi görüntüleri izlemeye dayanamadı

Cinayet gibi! Eşi görüntüleri izlemeye dayanamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Murat Ülker'den Londra iddiasına yanıt: Anamın evinde oturuyorum

Türkiye en zengin iş insanından olay itiraf! Bakın nerede oturuyormuş
''Artık nefesimiz tükendi'' diyerek ligden çekileceklerini açıkladılar

''Artık nefesimiz tükendi'' diyerek ligden çekilecekleri açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.