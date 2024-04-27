Üye Girişi
Haberler

Ünlü TikTok fenomeni Om Fahad öldürüldü

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iraklı sosyal medya fenomeni Om Fahad, Bağdat'ta kimliği belirsiz kişiler tarafından aracının içindeyken vurularak öldürüldü. Irak İçişleri Bakanlığı, olayın aydınlatılması için özel bir operasyon ekibi kurdu.

Sosyal medya platformu TikTok'ta yüzbinlerce takipçisi olan ünlü Iraklı fenomen Om Fahad, dün Bağdat'ta kimliği belirsiz kişilerce vurularak öldürüldü.

FAİLLER ARANIYOR

Irak İçişleri Bakanlığı, dün gece saatlerinde yaptığı açıklamada "İçişleri Bakanlığı, başkent Bağdat'ın Zayouna bölgesinde sosyal medyada tanınan bir kadının kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürülmesi olayının aydınlatılması için özel bir operasyon ekibi kurdu" ifadelerini kullandı. Bakanlık, yerel medyaya yansıyan 'failin gözaltına alındığı' haberlerin doğru olmadığını belirterek soruşturmanın halen devam etmekte olduğu ifade etti.

Ünlü TikTok fenomeni Om Fahad öldürüldü

IRAKLI BARBİE OLARAK ANILIYORDU

Görgü tanıkları, Om Fahad'ın evinin önünde aracının içindeyken motosikletli bir kişi tarafından ateşli silahla öldürüldüğünü belirtti. Fahad, geçen yıl 'genel ahlaka' uygun olmayan videolar paylaştığı için 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yerel basın, Om Fahad'ın başka bir sosyal medya fenomeni olan Dalia Naeem arasında gerginlik olduğunu vurguladı. Dalia Naeem, geçirdiği estetik ameliyatlar sebebiyle Iraklı Barbie olarak adlandırılıyordu.

Ünlü TikTok fenomeni Om Fahad öldürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanlığı Sosyal Medya Operasyon Bağdat Irak Suç Sosyal Medya 3.Sayfa Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

Yargı final mi yapıyor? Yargı bitiyor mu 2024? Teşkilat final mi yapıyor? Teşkilat bitiyor mu 2024? Korkma Ben Yanındayım final mi yapıyor? Korkma Ben Yanındayım bitiyor mu 2024? Üç Kız Kardeş final mi yapıyor? Üç Kız Kardeş bitiyor mu 2024? Kardeşlerim final mi yapıyor? Kardeşlerim bitiyor mu 2024? Gönül Dağı final mi yapıyor? Gönül Dağı bitiyor mu 2024? 27-28 Nisan Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27-28 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27-28 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 27-28 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27-28 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 27 Nisan 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 27-28 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
500

Yorumlar (1)

Alpingo Bey:

Barbie mi !!?

4
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title