Ünlü tatil merkezi Çeşme'deki yangın kontrol altında - Haberler

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Ünlü tatil merkezi Çeşme'deki yangın kontrol altında

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ünlü tatil merkezi Çeşme'deki yangın kontrol altında

İzmir'in Çeşme ilçesinde, otluk alanda çıkan ve rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

ÇEŞME, İZMİR (İHA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde, otluk alanda çıkan ve rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Çeşme ilçesi Ciftlikköy - Altınkum arasındaki otluk alanda çıktı. Yangının başlamasıyla birlikte bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, 1 su tankeri, 1 dozer sevk edildi. Yangın nedeniyle, çok sayıda itfaiye ekibi de bölgeye sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, yangına hemen müdahale etti. Etkili olan fırtına, ekiplerin çalışmalarını güçleştirdi. Yangın, yoğun müdahaleler ve takviye ekiplerle kontrol altına alındı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yangın, Çeşme, İzmir, su, 3. Sayfa, Haberler

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