Ünlü sunucu Kim Woodburn 83 yaşında yaşamını yitirdi

Ünlü sunucu Kim Woodburn 83 yaşında yaşamını yitirdi
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Temizlik programlarıyla tanınan ve reality şovlardaki çıkışlarıyla gündem olan Kim Woodburn, kısa süren bir hastalığın ardından 83 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi, ünlü sunucunun ardından mahremiyet talebinde bulundu.

Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Kim Woodburn, 83 yaşında hayatını kaybetti. İngiltere'de yayınlanan temizlik programlarıyla tanınan Woodburn'ün, kısa süren bir hastalık sonrası pazartesi günü yaşamını yitirdiği bildirildi.

"EVİMİZ NE KADAR TEMİZ?" PROGRAMIYLA TANINDI

Kim Woodburn, 2003–2009 yılları arasında Channel 4 ekranlarında yayınlanan How Clean Is Your House? (Evimiz Ne Kadar Temiz?) adlı programla büyük bir üne kavuştu. Programda temizlik uzmanı Aggie MacKenzie ile birlikte evleri ziyaret ederek izleyicilere hem temizlik tüyoları veriyor hem de hijyen konularında farkındalık oluşturuyordu.

REALİTY ŞOVLARDA DA İZ BIRAKTI

Woodburn, 2009 yılında İngiltere'de yayınlanan I'm a Celebrity… Get Me Out of Here! yarışmasına katılarak ikinci oldu. 2017 yılında ise Celebrity Big Brother programına dahil olarak üçüncülük elde etti. Reality şov geçmişinin ardından katıldığı Loose Women adlı sohbet programında yaptığı sert çıkışla da gündeme gelmişti. Programda sunuculardan Coleen Nolan'a "iki yüzlü kurtçuk" diyerek dikkat çekici bir polemiğe imza atmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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