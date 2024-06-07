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Ünlü sanatçı Ben Vautier, eşinin ölümünden saatler sonra intihar etti

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Ünlü Fransız sanatçı Ben Vautier, felç geçiren eşi Anne'in ölümünden saatler sonra Nice'deki evinde canına kıydı.

Dünyaca ünlü sanatçı Ben Vautier, 60 yıllık eşinin ölümüyle yıkıldı. Felç geçiren eşinin ölümüne dayanamayan sanatçı, saatler sonra Nice'teki evinde intihar etti.

EŞİ OLMADAN YAŞAMAK İSTEMEDİ

İronik sloganlarıyla tanınan sanatçının eşi, geçtiğimiz çarşamba günü felç geçirerek yaşamını yitirdi. Annelerinden saatler sonra babalarını da kaybeden çiftin çocukları, "Onsuz yaşamak istemeyen ve yapamayan Ben, birkaç saat sonra evlerinde kendini öldürdü" dedi.

Ünlü sanatçı Ben Vautier, eşinin ölümünden saatler sonra intihar etti

FLUXUS HAREKETİYLE ANILIYORDU

Ben takma adıyla tanınan Benjamin Vautier, İsviçre kökenli Fransız sanatçıdır. Grafik sanatçısı, heykeltraş ve plastik sanatçısı olan Vautier, 1950'li yılların sonunda tuhaf objeler ve plaklar sattığı bir laboratuar-butik açarak Fransa'nın Nice şehrinde kendini tanıtmaya başladı. Vautier, 1960'lı yılların sanat olarak unsurlarını kışkırtıcı tarzıyla bozmaya çalışan Fluxus hareketiyle biliniyordu.

Ünlü sanatçı Ben Vautier, eşinin ölümünden saatler sonra intihar etti

Kaynak: Haberler.com / Ecem Altan - 3.Sayfa

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Yorumlar (5)

VEFA:

Erkek adammış, böyle aşkla seven çok az bulunur. Ruhları şad olsun...

23
12
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JY ISBACK:

Sanirim Müslüman değildi. , cehennemi boyladi,

11
17
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VEFA:

ALAH BİLİR; SEN KİM OLUYORSUN Kİ ONUN ADINA KARAR VERECEKSİN!....

yanıt17
yanıt3
Güven önemlş:

müslümanım diyip müslüman gibi yaşamayanlar nasıl olur kimbilir. sayısı da az değildir

yanıt11
yanıt2
Bükücü:

Ali Cabbar

0
7
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