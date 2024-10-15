Ünlü repçi Diddy'nin bir erkek mağaza çalışanına ceza olarak tecavüz ettiği iddia edildi

Ünlü rapçi Sean 'Diddy' Combs hakkında son dönemde ortaya atılan ciddi suçlamalar, müzik ve eğlence dünyasını sarsmaya devam ediyor. Yeni açılan davalarla birlikte Diddy'ye yönelik suçlamalar arasında cinsel saldırı, insan ticareti ve çete faaliyetleri yer alıyor.

En çarpıcı iddialardan biri, Diddy'nin New York'taki bir Macy's mağazasında rakip bir giyim firması için çalışan bir erkek personele tecavüz ettiği yönünde. Bu olay, çalışana bir tür ceza olarak gerçekleştirildiği öne sürülüyor.

Diğer suçlamalar arasında Diddy'nin düzenlediği partilerde yaygın uyuşturucu kullanımı ve cinsel istismar, reşit olmayan bir kişiye cinsel taciz ve mağdurları susturmak için şiddet kullanımı bulunuyor. Şu ana kadar 100'den fazla kişi Diddy'ye karşı çeşitli suçlamalarda bulundu.

Savcılık, ellerinde bu iddiaları destekleyen fotoğraf, video ve mesaj gibi kanıtlar olduğunu belirtiyor. Ayrıca, olayların arkasında "güçlü insanlar" ve "kirli sırlar" olduğunu ima ediyor.

Şu anda tutuklu bulunan Diddy'nin kefaletle serbest bırakılma talepleri reddedildi. Davası gelecek yıl Mayıs ayında görülecek. Rapçi, avukatı aracılığıyla tüm suçlamaları reddettiğini ve bu iddiaların "kontrolsüz bir medya sirkine" dönüştüğünü savunuyor.

Bu olaylar, müzik ve eğlence endüstrisinde uzun süredir tartışılan güç suistimali ve cinsel istismar konularını yeniden gündeme getiriyor. Davanın sonucu, sektördeki davranış normları ve hesap verebilirlik açısından önemli etkilere sahip olabilir.