Ünlü rapçi Tory Lanez cezaevinde dehşeti yaşadı
2023 yılında cezaevine giren rapçi Tory Lanez, koğuşunda uğradığı saldırı sonucu ağır yaralandı. Vücuduna 14 kez bıçak darbesi alan Lanez'in her iki akciğeri çöktü. Hayati tehlikeyi atlatan sanatçı, tedavisine hastanede devam ediyor.
ABD'li rapçi Tory Lanez, cezaevinde yaşanan kan dondurucu bir saldırının ardından ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaliforniya'daki Tehachapi Cezaevi'nde sabah saatlerinde başka bir mahkûmun hedefi olan Lanez'in vücuduna 14 kez bıçak saplandı. Ünlü rapçinin her iki akciğeri de çöktü.
SIRTINDAN 7, BAŞINDAN 2, YÜZÜNDEN 1 KEZ BIÇAKLANDI
Rapçinin ekibinden yapılan açıklamaya göre, Tory Lanez sırtından 7, gövdesinden 4, başının arkasından 2 ve yüzünün sol tarafından 1 kez bıçaklandı. Saldırganın el yapımı bir bıçak (shank) kullandığı belirtilirken, olay sırasında Lanez'in ciddi şekilde kan kaybettiği aktarıldı.
SOLUNUM CİHAZINA BAĞLANDI, DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYORDU
Saldırı sonrası Lanez, hızla ambulansla cezaevi dışındaki bir hastaneye götürüldü ve ardından helikopterle Kern Medical Hospital'a sevk edildi. İlk müdahalede solunum cihazına bağlanan Lanez'in, akciğerlerindeki çökme nedeniyle yaşamsal fonksiyonlarının risk altında olduğu öğrenildi. Son bilgilere göre ise ünlü rapçi artık kendi kendine nefes alabiliyor.
CEZAEVİNDE 2020'DEKİ VURULMA OLAYI NEDENİYLE BULUNUYORDU
Tory Lanez, 2020 yılında Megan Thee Stallion'ı Hollywood Hills'teki bir partiden sonra silahla vurduğu gerekçesiyle hüküm giymişti. Gerçek adı Daystar Peterson olan rapçi, o tarihten bu yana cezasını Kaliforniya'daki cezaevinde çekiyo