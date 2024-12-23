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Ünlü rapçi sahneye "Ali Koç istifa" diye girdi

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Ati242 takma adlı rap sanatçısı Atilla Serin, verdiği bir konsere "Ali Koç istifa" diyerek girdi ve konsere gelen dinleyiciler ile birlikte yönetimi istifaya davet etti.

Ünlü rapçi Atilla Serin (Ati242) yine sosyal medyada şarkılarının dışında da konuşulan bir işe imza attı. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Serin, son konserinde Ali Koç'a da gönderme yaptı.

ALİ KOÇ'U İSTİFAYA DAVET ETTİ

Kısa süre önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u istifaya çağırarak protesto eden taraftarların kombine biletlerinin iptal edildiği haberi, Sarı-Lacivertli camianın gündemine bomba gibi düşmüştü.Ancak Ali Koç'a yönelen tepkiler yalnızca stattaki protestolarla sınırlı kalmadı. Ati242 mahlasıyla bilinen Atilla Serin de son konserine "Ali Koç istifa" sloganıyla giriş yaptı. Ünlü rapçinin konserinde yer alan binlerce hayranı da bu slogana eşlik etti.

ATİLLA SERİN KİMDİR?

6 Ocak 1997 tarihinde Almanya'nın Immenstadt şehrinde dünyaya gelen Atilla Serin, çocukluğunda Almanya'da breakdance ve hip-hop müzik ile tanıştı. 2005 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yaparak Antalya'ya yerleşen Atilla Serin, 'Ati242' mahlasındaki 242'yi de Antalya'nın telefon kodundan almaktadır.

Ünlü rapçi sahneye
Kaynak: Haberler.com / Alper Kızıltepe - 3.Sayfa
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