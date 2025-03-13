Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ile sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırrı Süreyya Önder aynı karede!
İngiltere barış için Ukrayna'ya asker konuşlandıracak

Ukrayna'ya asker gönderecek ilk ülke belli oldu
Trump, 'Grönland'ın ilhakı gerçekleşecek' dedi, NATO Genel Sekreteri destek verdi

NATO Genel Sekreteri'nden göz diktiği Grönland için Trump'a destek
Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti

Ünlü Oyuncu Şinasi Yurtsever Hayatını Kaybetti

Ünlü Oyuncu Şinasi Yurtsever Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mide kanseri ile mücadele eden ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında hayatını kaybetti. Sanat camiası ve sevenleri, Yurtsever için taziye mesajları yayımladı.

Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncu Şinasi Yurtsever'den sevenlerini üzen haber geldi. Bir süredir mide kanseri ile mücadele eden usta sanatçı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Birçok meslektaşı, sanatçı için taziye mesajı yayınladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından sanatçı için yayınlanan taziye mesajında, "Tiyatro ve ekranların sevilen ismi Şinasi Yurtsever'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Rol aldığı projelerle izleyicilerin gönlünde yer edinen değerli sanatçıyı daima saygı ve sevgiyle hatırlayacağız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Erzincan'da 16 Temmuz 1973'te dünyaya gelen Yurtsever, "Kınalı Kar", "Alacakaranlık", "Avrupa Yakası", "Yabancı Damat", "İşler Güçler" ve "Kardeş Payı" gibi birçok dizide oynadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Erdal Beşikçioğlu'nun kızı gönlünü ünlü isme kaptırdı
img

Meclis üyesinin karşısındaki kadına yaptıklarına bakar mısınız?
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net terör mesajı: Neticeyi süratle alacağız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de Rangers maçına dakikalar kala şok sakatlık

Fenerbahçe'de maça dakikalar kala şok sakatlık
Şevval İlayda Tarhan'dan tarihi başarı

Şevval İlayda Tarhan'dan tarihi başarı
Futbol tarihinin en korkutucu 10 stadı belli oldu: Türkiye'den bir stadyum 2. sırada

Futbol tarihinin en korkutucu 10 stadı belli oldu
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu

Başkenti vuran İsrail'den Şara için kan donduran tehdit
Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, 'Oruç' uyarısı yapanlara kızdı

Meclis kürsüsünde su içti, "oruç" uyarısı yapanları fırçaladı
İbadeti şova çevirenlerin yeni icadı: Umre mevlidi

İbadeti şova çevirenlerin yeni icadı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.