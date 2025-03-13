Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncu Şinasi Yurtsever'den sevenlerini üzen haber geldi. Bir süredir mide kanseri ile mücadele eden usta sanatçı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Birçok meslektaşı, sanatçı için taziye mesajı yayınladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından sanatçı için yayınlanan taziye mesajında, "Tiyatro ve ekranların sevilen ismi Şinasi Yurtsever'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Rol aldığı projelerle izleyicilerin gönlünde yer edinen değerli sanatçıyı daima saygı ve sevgiyle hatırlayacağız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Erzincan'da 16 Temmuz 1973'te dünyaya gelen Yurtsever, "Kınalı Kar", "Alacakaranlık", "Avrupa Yakası", "Yabancı Damat", "İşler Güçler" ve "Kardeş Payı" gibi birçok dizide oynadı. - İSTANBUL