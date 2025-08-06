Ünlü oyuncu, 33 yaşında kansere yenik düştü

Ünlü oyuncu Kelley Mack, kanserle verdiği mücadeleyi kaybederek 33 yaşında hayatını kaybetti. The Walking Dead dizisinin 9. sezonunda Addy karakteriyle tanınan Mack'in ölümü, hayranlarını ve yakınlarını derinden üzdü.

Mack ayrıca Broadcast Signal Intrusion filminde Alice, Chicago Med dizisinde ise Penelope Jacobs karakterine hayat vermişti. Son olarak bu yıl, oyuncu Joe Thomas ile birlikte rol aldığı Universal adlı filmde izleyici karşısına çıkmıştı.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Mack'in nadir görülen merkezi sinir sistemi tümörü nedeniyle uzun süredir tedavi gördüğü ve 2 Ağustos'ta Cincinnati'de hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, "Sevgili Kelley'mizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onu her zaman parlak, enerjik ve sevgi dolu haliyle hatırlayacağız" denildi.

Geçtiğimiz yıl eylül ayında teşhis konan oyuncu, tedavi sürecini sosyal medyadan paylaşmıştı. Ölüm haberinin ardından birçok arkadaşı ve meslektaşı, onun özel bir insan olduğunu ve çok özleneceğini dile getirdi.

Mack, 2018-2019 yılları arasında The Walking Dead dizisinde yer aldı. Ayrıca 9-1-1, The College Tapes gibi yapımlarda da rol aldı ve Şubat ayında yayınlanan Delicate Arch adlı korku-komedi filminde başrolde oynadı.

Ailesi, Mack'i anmak için 16 Ağustos'ta Ohio'da özel bir tören düzenleyeceklerini açıkladı.