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Sarp Sınır Kapısı'nda 56 Milyonluk Kaçak Saat Operasyonu

Sarp Sınır Kapısı'nda 56 Milyonluk Kaçak Saat Operasyonu
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Artvin'de jandarma ekipleri, Sarp Sınır Kapısı'nda Gürcistan uyruklu bir şahsın çantasında piyasa değeri 56 milyon 560 bin TL olan 25 adet kaçak lüks kol saati ele geçirdi. Cartier, Patek Philippe ve Versace marka saatlere el konulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sarp Sınır Kapısı'ndan yurda sokulmaya çalışılan ünlü markalara ait 56 milyon değerindeki kaçak kol saatlerine el konuldu.

Alınan bilgiye göre, Artvin İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Sarp Sınır Kapısı mevkiinde durdurulan Gürcistan uyruklu bir şahsın taşıdığı çantasında yapılan aramada gümrüklenmiş değeri 56 milyon 560 bin TL olan 16 adet Cartier, 8 adet Patek Philippe ve 1 adet de Versace marka olmak üzere toplam 25 adet dünyaca ünlü markalara ait ümrük kaçağı kol saati ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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