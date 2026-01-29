Haberler

14 ismin uyuşturucu madde test sonucu pozitif çıktı

Güncelleme:
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında fenomen Bilal Hancı'nın da bulunduğu 14 ismin Adli Tıp Kurumu'nca alınan biyolojik örneklerinde uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.

14 ÜNLÜNÜN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nca uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi için kan ve saç örnekleri alınan, aralarında sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ve Abdi İbrahim İlaç şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut'un da bulunduğu 14 şüphelinin biyolojik örneklerinde yapılan inceleme sonucunda test sonucu pozitif çıktı.

ESAT YONTUNÇ VE CAN YAMAN'A SAÇ TESTİ YAPILAMADI

Öte yandan Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç ile magazin yazarı Mehmet Üstündağ'ın kan testinin negatif çıktığı, idrar ile saçtan ise örnek alınamadığı belirlendi. Ayrıca oyuncu Can Yaman'ın kan ile idrar testinin negatif çıktığı, saç testi için ise yetersiz örnek alındığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
