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Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarında yeni dalga: Sıla Gençoğlu dahil 9 isim gözaltına alındı

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 24 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 24 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun da bulunduğu 9 isim gözaltına alındı.

Kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı veya yer temin ettiği iddiaları üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca yeni bir çalışma gerçekleştirildi. 25 şüpheli gözaltı kararı verilirken, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.

9 işim gözaltına alındı

Operasyonda ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş, Mehmet Fatih Aksoy, Ateş İnce, Şefik Ömer Dolman, Aybüke Aldere, Ayşe Nur Balcı, İrem Haznedar, Öner Faruk Işık jandarma ekiplerince gözaltına alınırken İlyas Yalçıntaş'ın evinde yapılan aramada hassas terazi ve madde kullanımını için olduğu düşünülen malzemeler ele geçirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu! Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy dahil 25 kişiye gözaltı kararı

Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy dahil 9 ünlü gözaltında
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