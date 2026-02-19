Haberler

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlüler adliyeye sevk edildi

Güncelleme:
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 21 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak', 'fuhşa teşvik ve aracılık etmek' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak' suçlarından 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, fenomen Hakan Kakız, modacı Kemal Doğulu, oyuncu İsmail Hacıoğlu, boksör Adem Kılıçcı'nın da aralarında bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alınmıştı.

21 şüpheli adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
